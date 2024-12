Con i mercatini e le fiere di Natale aumentano le occasioni per lo shopping in centro a Lugo nel periodo delle festività natalizie.

Nelle giornate 7, 8, 14 e 21 dicembre sotto le logge del Pavaglione ci saranno i tradizionalimercatini di Natale «Lugo dona» per chi fosse in cerca di idee regalo; il passeggio sarà allietato da musica natalizia in filodiffusione.

Nelle domeniche 8, 15 e 22 dicembre ci saranno invece le fiere di Natale, mercati domenicali riservati a circa 65 operatori del settore extralimentare e si svolgeranno dalle 8 alle 20 nelle piazze del centro della zona traffico limitato (piazza dei Martiri, piazza Baracca, largo della Repubblica e piazza Trisi).