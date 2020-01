Il termine per le iscrizioni all’anno scolastico 2020-2021 sta per scadere e la Scuola Maria Ausiliatrice di Lugo apre le porte per l’ultimo open day in programma: sabato 18 gennaio (ore 15.30-18), un appuntamento per far conoscere a bambini e famiglie i servizi e le opportunità offerte dall’istituto scolastico paritario gestito dal Consorzio Solco Ravenna insieme alla cooperativa Progetto Crescita.

Tra le peculiarità dell’istituto paritario cattolico lughese, oltre ovviamente al forte legame con gli insegnamenti di Don Bosco (metodo salesiano), c’è un piano formativo molto attento all’insegnamento della lingua inglese e allo sviluppo delle competenze informatiche nei più piccoli, oltre a una particolare “vocazione all’accoglienza e alla cura”: un valore che emerge, oltre che negli stessi piani educativi e formativi, anche nei laboratori e nelle ore di attività psicomotoria ideate per supportare una crescita sicura e consapevole dei bambini.

L’Istituto Maria Ausiliatrice di Lugo si trova a Lugo in via Camillo Torres 35. Per maggiori informazioni www.scuolamariausiliatricelugo.org scuolamariaausiliatricelugo@solcoravenna.it, 0545 900223.