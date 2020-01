44enne fermato con 6 Kg di cocaina nascosti nell’auto: oltre 1 milione di euro il valore della droga sul mercato

6 chili di cocaina nascosti sotto il cruscotto dell’auto, in una calza da donna. Valore: 150 mila euro. Droga però che immessa sul mercato avrebbe decuplicato gli incassi, superando il milione di euro. È stato fermato il 14 gennaio a Cotignola, lungo l’autostrada, dai carabinieri del Nucleo Investigativo di Ravenna, un 44enne albanese pregiudicato proprio fatti inerenti lo spaccio di stupefacenti. L’uomo, residente a Ravenna, sposato, con tre figli, noto alle forze dell’ordine, nonostante fosse disoccupato, era stato più volte visto aggirarsi a bordo di una costosa Mercedes. Nel 2014 era uscito di prigione al termine di una pena di 14 anni. L’altro ieri, quando è stato fermato, è stato trovato in possesso anche di 6.450 euro in contanti. A scoprire la cocaina è stata l’unità cinofila della Guardia di Finanza. Durante il controllo dei carabinieri, infatti, l’uomo ha reagito molto nervosamente. Per questo motivo è stato fermato e l’auto condotta al Comando Prrovinciale, dove appunto il cane delle Fiamme Gialle ha scovato la cocaina nascosta dentro un vano appositamente creato sotto il contachilometri