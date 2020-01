Da sempre il CSI riconosce nell’attività sportiva e nell’animazione del tempo libero due strumenti per prevenire particolari patologie sociali, attribuendo allo sport un ruolo importante come strumento di socializzazione e integrazione, e riconoscendo nell’adeguata alimentazione un fattore che aiuta ad assumere corretti e adeguati stili di vita. Partendo da questo presupposto, il comitato territoriale di Ravenna organizza due incontri nella propria sede di via Guidarelli n.7 sul tema della nutrizione, con l’obiettivo da un lato di informare i ragazzi e le famiglie su come seguire sani stili di vita e per far conoscere le nozioni di base sulla nutrizione, che ha un ruolo fondamentale nel contesto sportivo e nella vita di tutti i giorni, e dall’altro lato stimolare la curiosità e l’interesse sui cibi e su una loro corretta assunzione.

Il primo appuntamento è per sabato 25 gennaio dalle ore 14 alle 17.30: si parlerà di “mangiare è una necessità, mangiare intelligentemente è una scienza….e un’arte”; il secondo appuntamento è in calendario sabato 15 febbraio sempre dalle 14 alle 17.30 sul tema “Analisi della composizione corporea’. Relatori dei due incontri sono le dottoressa Valentina Casadio e Alessandra Trappetti e la blogger ed esperta di cucina Elisa Melandri.

Le relatrici Valentina Casadio, laureata in Biotecnologie Medico-Faramaceutiche all’Università di Ferrara, con un Dottorato di Ricerca in Scienze Biomediche all’Università di Firenze, è insegnante certificata di Body Flying metodo classico e funzionale. Autrice di 25 pubblicazioni su riviste internazionali esercita la professione a Ravenna e Villanova di Bagnacavallo.

Alessandra Trappetti, biologa nutrizionista, laureata in Scienze Biologiche all’Università di Siena, è iscritta all’albo dei biologi e svolge la sua attività a Pesaro nel Poliambulatorio Polispecialistico Pesarese e a Spoleto al centro medico specialistico di fisioterapia e medicina estetica Check-Up.

Elisa Melandri, esperta di cucina e lifestyle, cura un blog di ricette e cucina, ha realizzato uno showcooking nell’ambito del progetto Pastaround.

Informazioni generali Il costo di un incontro è di 15 euro, due incontri 25 euro. Le iscrizioni si ricevono entro mercoledì 22 gennaio alla segreteria del CSI di Ravenna in via Guidarelli n.7. La segreteria è aperta lunedì, giovedì e venerdì dalle 8.30 alle 12.30, martedì dalle 8.30 alle 17, chiusa il mercoledì. È possibile iscriversi anche attraverso il seguente link

https://ceaf.csi-net.it/iscrizioni/8260/1f4ddfb96e771ea53d59a60a