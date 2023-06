Giugno e luglio saranno mesi pieni di fermento per l’Officina della Musica di Ravenna. Numerosissimi saranno gli eventi tra il 19 giugno e il 4 luglio in un susseguirsi di concerti e spettacoli di fine anno che vedranno protagonisti gli allievi di tutte le età. Inoltre, sabato 24 Giugno alle ore 21, ci sarà l’evento FORZA ROMAGNA! in cui i due direttori artistici dell’Officina della Musica Eleonora Casadio e Marco Castelvetro si esibiranno, insieme alla loro band BlaSconVolti, in un concerto omaggio a Vasco Rossi, accompagnati sul palco da Fabrizio Moretti, indispensabile collaboratore e docente di chitarra di Officina, e Mimmo Camporeale, storico tastierista di Vasco e della Steve Rogers Band, per uno speciale evento di raccolta fondi a favore della Romagna duramente colpita dall’alluvione. L’evento si svolgerà presso lo Chalet di Ravenna (RA) Giardini Pubblici. L’Associazione Officina della Musica, che si avvicina all’importante traguardo dei 10 anni di attività, nasce a settembre 2013 con lo scopo di promuovere e sviluppare la cultura musicale e artistica diffondendo, nel modo più completo possibile, lo studio della musica, del teatro e di ogni altra forma d’arte, attraverso l’istituzione e la gestione di corsi, laboratori, masterclass di perfezionamento e la realizzazione di concerti, musical, rappresentazioni teatrali e ogni altra forma di spettacolo che possa favorire l’aggregazione e la condivisione nel mondo della musica e dell’arte. Di seguito le date e location degli eventi nel dettaglio:

Lunedì 19 Giugno ore 20.30 CLASSICA SOTTO LE STELLE! Concerto di fine anno degli allievi dei corsi di pianoforte, violino, chitarra, clarinetto e con l’incursione di qualche cantante. Parco Centro Sociale “LA QUERCIA” – Ravenna (RA) Piazza Medaglie d’Oro, 4

Martedì 20 Giugno ore 20.30 OFF JUNIOR LIVE! Concerto di fine anno dei giovani allievi dei corsi di canto e strumento. Parco Centro Sociale “LA QUERCIA” – Ravenna (RA) Piazza Medaglie d’Oro, 4

Mercoledì 21 Giugno ore 20.30 ACOUSTIC LIVE! Concerto di fine anno, in set semi-acustico, degli allievi dei corsi di canto e strumento. Parco Centro Sociale “LA QUERCIA” – Ravenna (RA) Piazza Medaglie d’Oro, 4

Venerdì 23 Giugno ore 20.30 NOTTE DELLE STREGHE! Concerto di fine anno del CORO GenGeGè, gruppo vocale poliedrico diretto da Serena Bandoli, che, insieme agli allievi di canto e strumento, porterà in scena un’esibizione dedicata alla musica anni ’70 durante l’appuntamento di Linea Rosa “NOTTE DELLE STREGHE”, in un contesto di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne. Chalet – Ravenna (RA) Giardini Pubblici – Ingresso gratuito

Sabato 24 Giugno ore 21.00 FORZA ROMAGNA! Concerto, in un’inedita veste “intima”, dei BlaSconVolti, tributo “onesto e sincero” (dal 2009!) al grande VASCO, che si esibiranno, accompagnati da Mimmo Camporeale, storico tastierista di Vasco e della Steve Rogers Band, per uno speciale evento di raccolta fondi a favore della Romagna, duramente colpita dall’alluvione. Chalet – Ravenna (RA) Giardini Pubblici

Lunedì 26 Giugno ore 20.30 ROCK’N’POLE! Concerto di fine anno delle band di musica d’insieme in uno speciale evento, nato dalla collaborazione con la “Fra Palo e Realtà Academy”, in cui rock e performance di pole dance si fonderanno in un grande show. Arena “Villaggio del Fanciullo” – Ravenna (RA) Via 56 Martiri, 79

Martedì 27 Giugno ore 19.00 (primo spettacolo) ore 21.00 (secondo spettacolo) SPRINGFIELD, un musical in giallo! Musical di fine anno degli allievi del corso Officina del Musical, che porteranno in scena uno spettacolo liberamente ispirato alla celebre sitcom “I Simpson”. In apertura i piccoli allievi di Officina del Musical JR con “Il Nuovo Re” spettacolo liberamente ispirato al “Re Leone”. Arena “Villaggio del Fanciullo” – Ravenna (RA) Via 56 Martiri, 79

Mercoledì 28 Giugno ore 19.00 (primo spettacolo) ore 21.00 (secondo spettacolo) TINGEL TANGEL, spettacolo teatrale Spettacolo teatrale di fine anno degli allievi del corso Officina degli Attori, che porteranno in scena una libera interpretazione dell’opera di Karl Valentin. In apertura i piccoli allievi di Officina degli Attori JR con “I Tre Moschettieri, la minaccia spagnola!”, libera interpretazione del romanzo di Alexandre Dumas. Parco Centro Sociale “LA QUERCIA” – Ravenna (RA) Piazza Medaglie d’Oro, 4 Lunedì

3 Luglio ore 20.30 I RAGAZZI DI OFFICINA, colonne sonore! Concerto di fine anno in band degli allievi dei corsi di canto e strumento che porteranno in scena uno spettacolo dedicato alle colonne sonore dei film. Arena “Villaggio del Fanciullo” – Ravenna (RA) Via 56 Martiri, 79 Martedì 4 Luglio ore 20.30 I RAGAZZI DI OFFICINA, free live! Concerto di fine anno in band degli allievi dei corsi di canto e strumento che porteranno in scena uno spettacolo vario di musica pop rock. Arena “Villaggio del Fanciullo” – Ravenna (RA) Via 56 Martiri, 79