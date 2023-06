A Lugo la sosta sulle strisce blu torna a pagamento da lunedì 19 giugno. Esaurita la prima fase post alluvione, in particolare per quanto riguarda il ritiro dei rifiuti ingombranti che in questo momento non occupano più le strade se non in parti residuali del territorio, l’Amministrazione Comunale ha disposto il ritorno all’ordinarietà per quanto riguarda il pagamento della sosta.