Un inverno quantomeno bizzarro per la mancanza di neve, arrivata poi quasi a fine stagione ha condizionato non poco la programmazione delle gare. Con molto rammarico, lo Sci Club Uoei Faenza ha dovuto rinviare al 2025 la decima edizione del trofeo “memorial Drei”, la gara promozionale di slalom per gli studenti delle scuole medie manfrede e superiori.

Sul fronte agonistico, con sole quattro prove di slalom gigante disputate al Passo San Pellegrino e poi ad Alleghe, lo Sci Club Uoei Faenza dopo sei anni consecutivi di vittorie ha dovuto abdicare nel Campionato Romagnolo, e lasciare il titolo allo Sci Club Forlì.

Il sodalizio manfredo non è riuscito a ripetere l’impresa per l’ennesima volta non potendo schierare un numero di atleti sufficiente a contrastare il club forlivese che ha strappato il titolo e si è aggiudicato il Campionato Romagnolo, valido per il “trofeo Michele Zafferani”.

Lo Sci Club Forlì ha quindi preceduto nell’ordine lo Sci Club Uoei Faenza, poi Coriano, Cesena, San Marino, Alfonsine, Lugo e Orso Bianco Ravenna.

Ad aggiudicarsi il decimo “memorial Agos Ghinassi” riservato ai giovani è stato invece lo Sci Club San Marino che ha preceduto loSci Club Uoei Faenza.

Un grande applauso per gli atleti e i dirigenti dell’Uoei Ski Team che ha comunque vinto, per l’ottava volta consecutiva, il Campionato Provinciale Interclub Ravenna, valevole anche per il sesto “trofeo Raul Gaeta” e il terzo “memorial Claudio Bondi”.