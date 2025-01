In occasione delle festività natalizie, il Lions Club Ravenna Host ha organizzato con i propri volontari il service “La bottega di Natale”.

Al termine dell’attività, che si è svolta nello spazio in via Maggiore 8 (accanto alla Farmacia San Biagio, nei pressi di porta Adriana) il club ha donato più di 600 libri al centro socio-occupazionale “Libridine” della Coop. Sociale San Vitale, che li potrà rivendere nei suoi canali ordinari ricavano fondi per sostenere la sua attività a beneficio di disabilità relazionali e motorie.

L’operazione “Bottega di Natale” – commenta il presidente del Club, Luca Scarabelli – è stata certamente positiva: devo ringraziare la disponibilità di diverse persone, sia soci che consorti, che hanno dedicato il loro tempo libero a raccogliere i libri e a presidiare la Bottega, fungendo da punto di contatto e di immagine Lions per i passanti.