Milano Marittima, 14 luglio 2022 – Nella cornice della piscina-giardino dell’Hotel Aurelia a Milano Marittima, si è svolta la serata di passaggio di campana tra la Lion Alessandra Maltoni, Presidente uscente e il Lion Salvatore Trigona, Presidente in coming.

La cerimonia si è svolta in presenza delle massime autorità lionistiche tra cui la Governatrice neo eletta Lion Francesca Ramicone, il primo Vice Governatore Marco Candela, il secondo Vice Governatore Mario Boccaccini, il socio fondatore e PastGovernatore Giuseppe Rossi, il Past Governatore Trevi Umberto, il Past Governatore Enzo Rivizzigno, Presidente di zona Roberto Sintucci.

La Presidente uscente Alessandra Maltoni nel suo discorso di commiato ha ringraziato i soci del Club Milano Marittima 100 che hanno collaborato con lei nei suoi due anni di presidenza.

Maltoni ha ricordato alla Charter alcuni tra i service svolti nel 2021/2022i: il contributo alla Sosan per la solidarietà alla salute, il diabete in piazza in collaborazione con Il Club Cervia Ad Novas, “Aggiungi un posto a tavola” in collaborazione con i Club Cervia Cesenatico Host, Cervia Ad Novas, la Borsa di studio alla facoltà di giurisprudenza di Ravenna Campus di Bologna in memoria del socio fondatore Antonio Madonna, le palle di Natale acquistate da LICF, la targa dantesca in collaborazione con il Club Cervia Cesenatico Host che sarà consegnata al Comune di Cervia entro l’anno.

Alla Presidente Maltoni è stata regalata la campana dal Presidente incoming Salvatore Trigona, il quale assieme al socio fondatore Lion Andrea Salmi, al past Governatore Peppe Rossi, hanno insignito la Past Presidente del titolo di socio fondatore onorario del Lions Club Milano Marittima 100, regalandole l’attestato della prima Charter Night del Club.

Il Presidente Salvatore Trigona ha elogiato la Past Presidente Maltoni per il lavoro svolto in tempo di pandemia e invitato tutti i soci a collaborare con lui per i service del nuovo anno sociale.

La Governatrice Ramicone come da cerimoniale ha proferito il discorso conclusivo evidenziando che ogni passaggio porta ad un cambiamento.