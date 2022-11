In data 21/11/2022 alle ore 10.00, presso la Sede centrale del Comando dei Vigili del Fuoco di Ravenna, in viale Randi n. 25, alla presenza del Sig. Prefetto Dott. Castrese De Rosa, si terrà una breve cerimonia nella quale verranno consegnate le benemerenze ed i riconoscimenti alla carriera del personale Vigili del Fuoco che negli ultimi due anni, a motivo delle ristrettezze della pandemia, non si sono potute consegnare.

Le premiazioni verranno effettuate con l’ausilio di personale femminile delle Forze Armate e degli Enti invitati a partecipare: Prefettura, Questura, Carabinieri, Guardia di Finanza, Direzione Marittima, Casa Circondariale, Comune, Provincia, Polizia Locale, Polizia Provinciale, Aeronautica Militare, Camera di Commercio, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio.

Con l’occasione, il Comando riceverà in dono, per il tramite dell’Associazione “Linea Rosa ODV” la mattonella “I Fiori di Ravenna – Ravenna Città Amica delle Donne”, alla presenza della Presidente Alessandra Bagnara. Si chiede di accreditare la presenza, indicando il nominativo del delegato di codeste Testate che eventualmente parteciperà alla cerimonia, entro e non oltre il giorno 20/11/2022 all’indirizzo com.ravenna@cert.vigilfuoco.it alle ore 20.00 (la casella riceve anche da posta elettronica ordinaria). L’ingresso presso la Sede è previsto per le ore 9:45.