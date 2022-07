La 15ª edizione del Festival Naturae entra nella consueta settimana clou, come sempre a fine luglio.

Da lunedì 25 fino a domenica 31, ogni giorno sono in programma diversi eventi di vario tipo, che permetteranno di scoprire diversi angoli del territorio valorizzandoli dal punto di vista ambientale.

Si parte all’alba di lunedì 25: alle 5 del mattino la passeggiata guidata “O tu aurora portami la luce”, alla scoperta Del risveglio della pineta con Paolo Benini, Del reparto Carabinieri per la biodiversità di Punta Marina. Partenza dall’arena del Sole. Durante la camminata sono previsti anche le “meditazioni mattutine“ a cura di Terry.

In serata l’arena del Sole programmerà il film “Lunana – Il villaggio alla fine del mondo”.

Martedì 26 invece a partire dalle 9 del mattino è in programma “Puliamo il lido”, in collaborazione con il circolo Matelda di Legambiente, Il comitato cittadino di Lido di Classe e il Gruppo Hera. Al termine grande pesca con premi offerti dagli esercenti del Lido e merenda per tutti gli “spazzini”.

Sempre martedì 26 ma nel pomeriggio alle 16, biciclettata guidata ai Capanni da pesca del Bevano, con birdwatching, prove di pesca e ristoro per bambini. Sarà presente Mauro Mazzotti, che parlerà di storia e idrografia del Bevano.

In serata, all’arena del Sole, proiezione del film “Encanto”

Per info, 3403553816