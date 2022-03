L’attesa è finita: sabato 2 aprile riaprono i cancelli del Parco divertimenti più grande d’Italia. Per festeggiare i 30 anni di attività, arriva anche un palinsesto di spettacoli completamente rinnovato. Al Pepsi Theatre andrà in scena “Zorro®, il musical” l’imperdibile show sulle origini dell’impavido spadaccino che, con maschera e mantello, lotta per la giustizia del suo popolo.

Piazza della Fama si trasformerà in un set cinematografico dove si respirerà aria di grande cinema grazie al palcoscenico di “Viva Hollywood”: un’occasione unica per sbirciare dietro le quinte della produzione di un grande film e scoprire cosa succede in una sessione di trucco e parrucco, come si preparano gli attori, per poi urlare tutti insieme “Motore, ciak, azione!”.

Nella Far West Valley i fratelli Dalton, due terribili galeotti evasi di prigione, non resistono alla tentazione di gustarsi un buon whisky prima di proseguire nella fuga e cercano di confondersi fra i clienti del saloon. Ma non hanno fatto i conti con la legge: riuscirà l’astuta e tenace “Lucky Lucy” ad arrestarli?

E rombano sempre più forte i motori nella Stunt Arena, dove bolidi di ogni tipo sono pronti a far stridere le ruote e regalare emozioni nello stunt show numero uno in Europa: “Hot Wheel City – La nuova sfida”. La sfida si concluderà con l’emozionante giro del loop mobile di 18 metri di altezza: il più alto mai eseguito prima in un parco divertimenti.

E sempre in tema di motori, a piazza Ducati torna “That’s amore” con il famoso cantante americano Johnny sempre alla ricerca della location perfetta per il suo nuovo video musicale.

Non mancheranno poi gli appuntamenti meet&greet per incontrare da vicino gli idoli dei più piccoli.

Per un’esperienza davvero unica, a disposizione da quest’anno anche l’Exclusive Experience per vivere una giornata da protagonista: posti riservati al Pepsi Theatre e in Arena, giro in pista insieme agli stunt men ma anche un ricordo da portarsi a casa e far vedere agli amici, grazie al video on-board su chiavetta usb e al cappellino esclusivo.

La stagione 2022 di Mirabilandia prenderà il via sabato 2 e domenica 3 aprile con orario 10-18.

Per ulteriori informazioni e calendario: mirabilandia.it. Abbonamenti da 59,90€. Parco + Hotel 100% rimborsabile da 49,90€ e per prenotazioni fino al 31 maggio i bimbi entrano gratis!