Il Pala De Andrè si prepara ad ospitare nella serata di domani, domenica 2 luglio, il concerto della Banda dell’Arma dei Carabinieri, diretta dal Colonnello Massimo Martinelli. Un appuntamento inserito nell’ambito dell’edizione 2023 di Ravenna Festival che vedrà l’eccezionale presenza del Maestro Riccardo Muti, sul podio per dirigere l’ouverture dal Guglielmo Tell di Rossini.

“Per la nostra città si tratta di una nuova occasione per assistere ad uno spettacolo di grande musica e apprezzare il talento straordinario del Maestro Muti, recentemente insignito dell’incarico di direttore emerito a vita della Chicago Symphony Orchestra – dichiara il sindaco Michele de Pascale-. Un meritato riconoscimento che rende onore alla sua figura e per il quale gli esprimiamo le nostre più sincere congratulazioni. Un grazie sentito alla Banda dell’Arma dei Carabinieri che, con un generoso gesto di solidarietà, ha rinunciato al proprio compenso per aiutare le realtà locali colpite dall’alluvione. Sarà una grande festa aperta a tutti e a tutte che renderà omaggio a tutte le bande d’Italia, nel segno della musica e della condivisione”.