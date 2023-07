Il Ravenna Football Club è lieto di annunciare di avere trovato l’accordo con Umberto Nappello per il suo tesseramento fino al termine della stagione con la maglia giallorossa.

Giocatore di grande qualità ed esperienza, saprà sicuramente dare qualità sulla trequarti per lanciare in porta gli attaccanti giallorossi, oltre che rappresentare un punto di riferimento per tutto il gruppo.

Nato a Napoli nel 1991, Umberto ha mosso i primi passi nel professionismo a Potenza prima di venire ingaggiato neanche ventenne dal Palermo di Delio Rossi in serie A. Dopo l’esperienza siciliana tante partite disputate tra serie C e D con le maglie, tra le atre, di Monza, Gubbio, Grosseto, Picerno. E’ reduce dalla vittoria dei playoff con l’Alma Juventus Fano.