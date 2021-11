Da venerdì 3 dicembre inizieranno i lavori di manutenzione straordinaria del terzo binario e della dorsale sinistra Candiano, che comporteranno alcune modifiche alla circolazione stradale. Le variazioni alla viabilità, necessarie per consentire lo svolgimento dei lavori, sono contenute in un’ordinanza emanata dal servizio mobilità e viabilità del Comune e prevede due differenti chiusure.

Dalle 9 del 3 dicembre alle 17 del 9 dicembre: divieto di transito per tutti i veicoli in via Romea Nord all’altezza del passaggio a livello posto tra via Gamberini e la rotonda Montecarlo. Per tutta la durata dei lavori sarà possibile transitare su via della Chimica.

Dalle 9 del 10 dicembre alle 17 del 15 dicembre: divieto di transito per tutti i veicoli, in via Chiavica Romea all’altezza del passaggio a livello posto tra via Gamberini e via Patuelli. Per tutta la durata dei lavori sarà possibile transitare su via Romea nord.

–