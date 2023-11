Il Centro per l’impiego di Ravenna organizza mercoledì 29/11 alle 14:30 in via Teodorico 21 un’occasione per far conoscere in particolare alle ragazze il corso post diploma per WASTE MANAGER, figura emergente tra le professioni della transizione ambientale che, secondo tutte le stime, nei prossimi anni sarà il principale fattore nella creazione di posti di lavoro.Il WASTE MANAGER è il professionista che cura il processo di contenimento degli scarti e la loro valorizzazione in energie rinnovabili, proprio come fa la natura, che riutilizza e trasforma tutto ciò che crea; segue inoltre la gestione amministrativa delle pratiche concernenti i rifiuti, in conformità con le normative vigenti.

Il corso appartiene alla Rete degli ITS Academy dell’Emilia-Romagna e nasce da una sinergia tra Università, Enti di formazione accreditati, Centri di ricerca, Enti locali ed imprese. Per accedere basta un qualsiasi diploma di scuola superiore. Di durata biennale, rilascia un titolo di studio valido a livello nazionale ed europeo. Finanziato, prevede inoltre borse di studio della Camera di Commercio dell’importo di 800€, maggiorato di 200€ in caso di presentazione della domanda da parte di studentesse. Ha una didattica di taglio laboratoriale e pratico, essendo condotta anche da docenti provenienti dalle aziende. Ecco perché l’80% degli allievi trova un’occupazione coerente entro un anno dal termine.

Ancora oggi, tuttavia, solo il 22% delle ragazze sceglie studi tecnologici, per effetto di un pregiudizio ancora diffuso che li ritiene – senza alcun fondamento – più “adatti” agli uomini. Eppure, le donne sono più sensibili alla necessità di modificare i comportamenti per la salvaguardia dell’ambiente, più attente nella raccolta differenziata, più impegnate nel distinguere ciò che è sostenibile ed ecologico. E allora, perché non mettere a frutto queste qualità in un settore con sicure prospettive di assorbimento occupazionale?

Contrastare gli stereotipi di genere nella formazione è essenziale per evitare che la disuguaglianza di genere si trasformi, negli anni, in disuguaglianza sociale nel lavoro e nella vita.

Mercoledì 29 novembre al Centro per l’impiego di Ravennaad illustrare il corso WASTE MANAGER ci saranno i referenti organizzativi dell’ITS Academy ed alcune ex corsiste delle passate edizioni che racconteranno la loro esperienza. Sarà quindi possibile chiedere direttamente qualsiasi chiarimento ed anche preiscriversi.