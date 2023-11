È stato pubblicato l’avviso di asta pubblica per l’affidamento, in concessione d’uso, di un capanno da pesca situato nella Pialassa del Piombone a Ravenna, su terreno di proprietà comunale. La durata della concessione sarà di 9 anni e l’asta pubblica si terrà il 12 gennaio 2024. La domanda di partecipazione va presentata o inviata improrogabilmente entro e non oltre le 12,30 dell’11 gennaio 2024, a Comune di Ravenna-Ufficio archivio e protocollo, piazza del Popolo, 1 – 48121 Ravenna.

“Con la concessione – spiegano l’assessore al Patrimonio, Igor Gallonetto, e l’assessora all’Urbanistica Federica Del Conte – desideriamo tutelare l’interesse pubblico a mantenere e valorizzare i capanni allo scopo di tutelare le tradizionali finalità associazionistiche, culturali, ludico-sportive e di valorizzazione delle zone naturali esplicate dai capanni e dai manufatti da caccia e da pesca, situati nelle aree comunali delle Pialasse della Baiona e del Piomboni. Confermiamo, con questo bando, la nuova fase che l’Amministrazione ha intrapreso da qualche tempo per sanare la situazione dei capanni, patrimonio culturale da preservare e tramandare”.

Il capanno oggetto dell’asta necessita di una importante manutenzione e proprio sul progetto di riqualificazione si baserà la scelta della commissione giudicante. È, infatti, obbligatorio presentare tra la documentazione una relazione tecnico-descrittiva contenente il progetto di riqualificazione/adeguamento del manufatto e, se lo si desidera, non è obbligatorio, anche il progetto di gestione, che deve specificare le eventuali attività ed iniziative, senza scopo di lucro, che si intendono sviluppare, con relativa modalità di gestione.

Possono partecipare all’asta le persone fisiche, le associazioni senza scopo di lucro, le organizzazioni non governative, le associazioni di promozione sociale e le cooperative sociali. Il manufatto deve essere utilizzato unicamente per finalità associazionistiche, culturali, ludico-sportive e di valorizzazione delle zone naturali. Non si può utilizzare il manufatto per attività aventi scopo di lucro.

Non sussiste un importo annuale a base d’asta, in quanto ai fini del recupero delle spese di riqualificazione/adeguamento del manufatto, è previsto il pagamento di un canone annuale agevolato di concessione, comprensivo sia dell’area censita al Catasto terreni del Comune di Ravenna sia del sovrastante manufatto. Il canone annuale di concessione agevolato è pari a 300 euro.