Ladri in azione al quartiere Alberti nella notte fra domenica e lunedì. I malviventi, non è detto si tratti della stessa banda, anche se molto probabile, si sono introdotti in un negozio di frutta e verdura e poi hanno tentato di entrare dentro un bar, senza però riuscirvi. Un altro furto è stato segnalato in un’attività di articoli da regalo.

Per quanto riguarda il frutta e verdura, i ladri si sono arrampicati sul balcone retrostante al negozio, hanno rotto zanzariera e tapparella e sono entrati nel punto vendita. Danni importanti per un bottino misero: un telefono.

Al bar i ladri hanno tentato di scassinare la serratura, ma non sono riusciti ad entrare nel pubblico esercizio.

Nella seconda attività derubata, invece, la via d’accesso è stata una finestrella posteriore. Una volta all’interno, gli intrusi si sono impossessati del fondo cassa e di un computer.