10 mila euro il bottino. Danni per quasi il quadruplo. È il bilancio del furto avvenuto nella notte fra martedì e mercoledì alla sala slot Lucky Ocean in via Emilia Ponente. Come si legge nei quotidiani oggi in edicola, i ladri sono entrati dal retro, tagliando probabilmente la parete con un flessibile, per poi farsi largo fra tutto quello che hanno trovato oltre il muro, sopratutto numerosissimi cavi di servizio, tagliati anche quelli. Una volta all’interno del locale, hanno messo fuori servizio le telecamere di videosorveglianza, hanno svaligiato alcune slot machine e poi hanno aperto la cassaforte, allontanandosi infine indisturbati. Un colpo, sembrerebbe, molto ben pianificato. Sull’episodio indagano i Carabinieri.

Non è stato l’unico. Anche diverse attività in via Oberdan, nei pressi del parco Bucci, hanno subito la visita dei ladri, ma non è detto si tratti della medesima banda.