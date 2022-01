Fenomeni come il bullismo/cyberbullismo, hate speech, dipendenza da internet, gioco online, sexting, addescamento… sono sempre più diffusi e coinvolgono una fascia d’età costantemente più ampia e precoce. Pensiamo spesso a tematiche riconducibili all’utilizzo della rete come qualcosa di tipicamente adolescenziale e facciamo fatica a credere che anche i più piccoli possano esserne vittime. Sebbene le richieste d’aiuto arrivino soprattutto da preadolescenti e adolescenti, gli episodi “problema” iniziano spesso già nella scuola primaria.

L’ istituto A. Baccarini di Russi, sensibile alle problematiche sociali degli alunni, nonché a quelle derivanti dai nuovi mezzi di comunicazione, ha partecipato al percorso formativo promosso dal MIUR: “Generazioni Connesse”; la piattaforma, come tutti i recenti corsi di formazione ed esperti del settore attivi sul territorio, ribadiscono la necessità di lavorare e sensibilizzare alunni, famiglie e docenti attraverso diverse azioni e strategie metodologiche al fine di consolidare le “buone azioni” in contesti scolastici ed extrascolastici.

Da questi presupposti nasce la proposta formativa ideata dalla scuola Baccarini dove le prime azioni di intervento, vedono il coinvolgimento degli alunni delle classi quinte della scuola primaria e di tutte le classi della secondaria di primo grado, attraverso: incontri, dibattiti, laboratori manuali, artistici e musicali sempre attivi all’interno dell’istituto.

Gli alunni delle classi seconde e terze della scuola secondaria hanno avuto la possibilità di partecipare attivamente e in maniera estremamente coinvolgente all’intervento tenuto dal centro nazionale contro il bullismo – bulli stop, associazione che si giova del conferimento di quattro medaglie presidenziali del capo dello stato Sergio Mattarella, e si avvale della collaborazione di: Maurizio Costanzo (presidente onorario); prof.ssa Giovanna Pini (presidente); Alessandro Gassmann (direttore artistico nazionale); Paola Perego, Amadeus, Gabriele Cirilli (portavoce); Max Gazze, Paolo Genovese, Enrico Papi (ambasciatori);

Maria Grazia Cucinotta (madrina); Eleonora Gaggero, Martina attili, Leo Gassman, Matteo Valentini, Mario Tricca (giovani testimonial)

Particolarmente sentito l’incontro dei bambini delle classi quinte primaria e dei ragazzi delle classi prime della secondaria con l’attore Michele Savoia.

Artista avente all’attivo collaborazioni teatrali e cinematografiche con: Enzo Iacchetti, Serena Dandini, Tosca, Claudia Koll, Ornella Muti, Gea Martire, Giorgia Wurth, Luca Argentero, Leonardo Pieraccioni; coprotagonista nella serie dei film per ragazzi “Me contro Te”; lavora stabilmente presso il teatro Brancaccio di Roma.

L’attore dopo aver raccontato la personale esperienza come vittima di bullismo, ha svelato quale percorso di studi e lavorativo si cela dietro a professioni come quelle dell’attore, dell’influencer, soffermandosi sul concetto di “successo personale” non riferibile esclusivamente al mondo dello spettacolo e del web, la conversazione partecipata ha indagato anche la necessità di alcuni ragazzi, adulti, gente dello spettacolo che per necessità pubblicitarie o desiderio di conferme, pubblicano foto e storie spesso non corrispondenti alla realtà, inducendo i fruitori dei mezzi multimediali in un vortice di insofferenza, ma Savoia ha dato testimonianza che a prescindere dal lavoro svolto e dalla situazione economica, ognuno di noi è coinvolto dalle innumerevoli sfaccettature che la vita ci riserva.

La scuola A. Baccarini di Russi, calendarizzerà nel corso del corrente anno scolastico un incontro dedicato a docenti e genitori.