Rete fra esercenti, nuovo mercato comunale, agevolazioni: una serie di proposte per il rilancio del centro | VIDEO

Approvata in consiglio comunale all’unanimità una mozione per il rilancio del centro storico presentata da Insieme per Cambiare e Per Faenza, poi emendata e sostenuta dagli altri gruppi consiliari. Diverse le richieste presenti nel documento che impegnano l’amministrazione comunale ad una serie di iniziative per il centro di Faenza: modifiche al mercato cittadino, creare una rete fra gli esercenti del centro, maggiori agevolazioni, elaborare finalmente un calendario condiviso e condivisibile degli eventi, attirare i faentini anche mediante accorgimenti legati alla sosta. Una mozione che prende spunto dalla realtà odierna e dalle ultime due estati del centro storico per creare un piano che vada oltre all’emergenza sanitaria e metta il centro storico nelle condizioni di prepararsi all’arrivo del nuovo polo commerciale accanto all’autostrada.