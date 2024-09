La riqualificazione dell’ex discarica di Russi

Presentato a Ferrara, presso la fiera RemTechExpo 2024 il progetto di riqualificazione ambientale con riconversione produttiva dell’ex discarica di Russi sita in via Calderana. La messa in sicurezza permanente con riconversione produttiva e contestuale realizzazione di un’attività di produzione biomasse lignocellulosiche ad uso energetico è a cura del Consorzio Astra e della socia Calderana srl in collaborazione con Recter e il comune di Russi. Interessante intervento in fiera anche del Ten. Col. dei Carabinieri Aldo Papotto, che rappresenta la struttura commissariale per le bonifiche delle discariche abusive, che ha portato esempi significativi di risanamento e rigenerazione dei territori.