La Regione Emilia-Romagna ha raddoppiato i fondi per le startup dopo l’alta adesione ad un bando regionale ideato per premiare l’innovazione e la ricerca, la la transizione digitale, ecologica ed energetica, la tutela della salute e il sostegno al comparto della creatività. Saranno 46 i progetti finanziati con 5 milioni e mezzo per investimenti previsti oltre gli 8 milioni e 40 nuove assunzioni. Fra le giovani imprese meritevoli anche progetti della provincia di Ravenna