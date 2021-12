Grazie all’interessamento dell’Assessore allo sport di Ravenna Giacomo Costantini e alla disponibilità dei Dirigenti e della squadra del Ravenna Football Club 1913, i Volontari Telethon con i loro cuori di cioccolato saranno presenti domenica 12 dicembre allo stadio Benelli, in occasione della partita casalinga del Ravenna, per raccogliere fondi per finanziare la ricerca scientifica sulle malattie genetiche rare per dare risposte concrete ai pazienti.

Finanziare la ricerca non basta: si vuole trasformare i risultati di una ricerca scientifica di eccellenza in terapie accessibili a tutti i pazienti. Perché tutti hanno diritto a una cura.