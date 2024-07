L’inaugurazione della mostra “Fuochi Blu” dell’artista Francesca Cerfeda, curata da Margaret Sgarra per la Prospettiva Estiva per il Fontanone, ha riscosso una grande partecipazione nonostante il caldo torrido dello scorso sabato 27 luglio. L’evento ha visto una buona affluenza di pubblico, affascinato dalle opere esposte e dall’atmosfera incantata che ha pervaso l’intera serata.

L’installazione ceramica site specific di Francesca Cerfeda al Fontanone di Faenza unisce il terrestre e lo spirituale, evocando simboli, misteri e storie antiche. Esplora il fenomeno dei fuochi fatui, fiammelle blu che compaiono in luoghi misteriosi come paludi e cimiteri, rappresentando anime perse in cerca della propria strada. Il dialogo tra l’installazione e lo spazio del Fontanone riflette un’indagine concettuale e personale. La ricerca delle anime attraverso sentimenti e relazioni affettive si intreccia con il culto delle anime pezzentelle e la figura di Lucia, protettrice degli innamorati, legata alla Chiesa di Santa Maria del Purgatorio ad Arco a Napoli. L’opera combina amore, trasformazione, memoria e ritualità, suggerendo una lettura attraverso l’occulto e i segni dell’Universo. ‘’La via attraverso il mondo è più difficile da trovare di quella che l’oltrepassa.” Wallace Stevens La serata inaugurale è stata ulteriormente impreziosita dall’emozionante concerto del duo acustico Sara&Rosty, composto da Sara Zannoni alla voce e Simone Rostellato alla chitarra, le cui melodie hanno saputo creare un perfetto accompagnamento musicale per l’esposizione. Inoltre, i pregiati vini dell’agriturismo La Sabbiona hanno deliziato i presenti, aggiungendo un tocco di raffinatezza all’evento. In seguito al successo dell’inaugurazione, la mostra “Fuochi Blu” continuerà ad accogliere i visitatori con eventi speciali.

In particolare, giovedì 1 agosto 2024, è prevista una serata ricca di iniziative: – Dalle ore 18.30: Apertura della mostra, con possibilità di ammirare le opere di Francesca Cerfeda in un contesto suggestivo come quello del Fontanone; – Dalle ore 18.30 alle 20.30: Sarà presente una postazione per la lettura dei tarocchi, offrendo ai visitatori un’esperienza affascinante e misteriosa di lettura del futuro; – Alle ore 20.45: Spettacolo “Tarot” della Compagnia di Teatro dei Tarocchi, un ramo del teatro di improvvisazione che sfrutta le carte dei Tarocchi come ispirazione e come struttura di riferimento per costruire storie, con una performance teatrale che promette di stupire e incantare il pubblico con la sua originale interpretazione del mondo dei tarocchi.

La mostra “Fuochi Blu” rappresenta un’importante occasione per esplorare il talento artistico di Francesca Cerfeda e per vivere momenti di autentica magia e cultura all’interno della nostra città. Vi aspettiamo numerosi per continuare a celebrare l’arte e la bellezza in un contesto unico e suggestivo. Non perdete l’occasione di vivere un’esperienza unica e magica, immergendosi nelle straordinarie opere di Francesca Cerfeda e lasciandovi affascinare dagli eventi collaterali proposti.