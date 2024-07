Si è svolta lunedì 22 Luglio presso il Bagno Marinamore la tradizionale cena annuale della Libertas Nuoto, sodalizio ravennate nato e sostenuto con la collaborazione tra CSI, ENDAS e LIBERTAS.

Presenti oltre 150 partecipanti tra atleti e genitori, l’incontro conviviale oltre che essere un momento di socializzazione è stato utilizzato dalla dirigenza per fare il punto della situazione al termine di una stagione agonistica ricca di impegni agonistici sia in piscina sia in acque libere.

La stagione natatoria in piscina non è ancora terminata in quanto la prossima settimana saranno in partenza per i Campionati Italiani di categoria in programma a Roma dal 5 al 12 Agosto i seguenti atleti, Carlini Filippo, Vandini Chiara, Casetti Alessandro e Dal Monte Asia, obbiettivo della spedizione tornare con un paio di medaglie al collo.

Già ora la stagione può considerarsi positiva sia da un punto di vista prestazionale, tutta la squadra essendo molto giovane ha dato importanti segnali di crescita in tutte le categorie partendo dai giovanissimi esordienti fino alla categoria assoluta con alcuni risultati di spicco quali le medaglie ottenute da Del Monte Asia nei 50 stile e Casetti Alessandro nei 200 delfino ai CRITERIA NAZIONALI GIOVANILI 2024

Da segnalare anche la partecipazione ai Sette Colli sempre con Del Monte Asia e Vandini Chiara e la convocazione nella rappresentativa regionale di Del Monte Asia e Casetti Alessandro.

Quest’anno tra le gare effettuate da annoverare anche la trasferta in Austria al Meeting di Insbruck, trasferta effettuata con la quasi totalità della squadra che oltre ai buoni risultati cronometrici è servita anche a cementare sempre più il rapporto tra tecnici e atleti.

Per quanto riguarda i tecnici la Dirigenza e in prima fila il Presidente Scozzoli Roberto hanno confermato a pieno titolo il rapporto con il Tecnico Federale Zuntini Paolo con al suo fianco l’ex nuotatrice ora allenatrice Iuffrida Letizia.

Paolo Zuntini avrà anche il compito di coordinare tutte le attività agonistiche della società e di dare sviluppo alla Scuola Nuoto Federale della Libertas Nuoto Ravenna che può vantare l’esclusività a Ravenna.

Confermatissimo anche il Tecnico delle categorie esordienti Federico Pierfederici con le instancabili Casadei Francesca e Casadio Alessandra responsabili del settore propaganda.

Quest’anno per un migliore sviluppo del settore esordienti la società ha deciso di investire in un giovane allenatore Filippetti Mattia già ex nuotatore che affiancherà per la futura annata agonistica Pierfederici.

Tornando alle prestazioni agonistiche sono da mettere in evidenza la partecipazione alle gare di fondo in mare svolte a Cesenatico con il 14° Trofeo Romagna Acque Libere, e TROFEO “BISANZIO NUOTA” -TROFEO “GIANNI GAMBI” dove i giovanissimi atleti Libertas alla loro prima esperienza si sono ben comportati.

In chiusura della cena il Presidente Scozzoli Roberto sollecitato dalle richieste di molti genitori ha espresso le proprio forti preoccupazioni relativamente al futuro della Piscina G. Gambi.

Le preoccupazioni maggiori sono rivolte in particolar modo al mutato progetto di realizzazione che prevede in primis la realizzazione della vasca da 25 Mt, e non come preannunciato la vasca da 50 mt, tale situazione al momento della messa in funzione della vasca comporterà una forte riduzione delle attività passando dalle attuali 26 corsie da 25 alle 10 previste, e non si esclude il pellegrinaggio in altri impianti, tale situazione di “crisi “ si presenterà solo al termine dei lavori del primo step previsto tra un paio d’anni. Altro motivo di forte preoccupazione è la gestione dell’impianto futuro. Questi 2 ultimi temi sono tutt’ora all’ordine del giorno in un prossimo incontro congiunto con tutto il mondo sportivo natatorio richiesto direttamente al Sindaco.

L’attività agonistica 2024/25 riprenderà il 5 settembre con un collegiale nelle Alpi sia per gli esordienti che per la categoria con tanto entusiasmo.