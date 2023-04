La Polizia festeggia i 171 anni dalla fondazione: “Nell’ultimo anno i furti in abitazione ridotti di oltre il 30%”

La Polizia celebra i 171 anni di storia all’Almagià. Si è tenuta infatti a Ravenna la celebrazione dell’anniversario della Fondazione della Polizia di Stato. La giornata è da sempre occasione per premiare gli agenti distintisi in servizio. Il tema scelto quest’anno per la ricorrenza è “Esserci sempre”. Come ogni anno le celebrazioni sono iniziate la mattina in Questura dove sono stati ricordati i caduti della Polizia

La relazione del Questore:

“Nel 2022 è stata ulteriormente potenziata l’attività di controllo del territorio con posti di blocco nei punti nevralgici della provincia ad opera di tutte le Forze di Polizia, unitamente all’impiego settimanale del Reparto Prevenzione Crimine. La sola attività delle Volanti della Questura e dei Commissariati di Faenza e Lugo ha portato all’arresto di 104 persone e alla denuncia di altre726; sono state, inoltre, contestate 343 violazioni amministrative.

Rispetto al 2021 si è registrato un aumento dei furti in genere del 7.69% ed una diminuzione del 32,83% dei furti in abitazione, fenomeno criminale caratteristico di quest’area.

Il lavoro degli uomini e delle donne della Squadra Mobile e degli uffici anticrimine dei commissariati distaccati di Faenza e Lugo si è focalizzato su numerose indagini, sia delegate dall’Autorità Giudiziaria che d’iniziativa che ha consentito di arrestare 67 persone, mentre quelle indagate in stato di libertà sono state 467; altre 58 persone sono state raggiunte da ordini di custodia cautelare in carcere.

Fondamentale è stato il contributo della Divisione Anticrimine nelle proposte di misure di prevenzione del Questore. Nell’anno in esame sono stati prodotti ben 22 ammonimenti di cui 11 per stalking e 11 per violenza domestica, sono stati irrogati 88 Fogli di Via Obbligatori con divieto di ritorno a Ravenna per tre anni a persone pericolose non residenti nel nostro territorio, mentre 120 sono le persone sottoposte ad avviso orale. Sono stati emessi 34 DA.C.U.R. di cui 21 c.d. “DASPO urbani”, 12 c.d. DASPO Willy, il daspo anti-risse che prende il nome dal 21enne Willy Monteiro Duarte pestato a morte a Colleferro dopo una serata con gli amici ed 1 per spaccio all’interno o in prossimità di locali.

Nel 2022 significativa è stata l’attività di controllo nel delicato settore delle armi e degli esercizi pubblici.

Ai sensi del D. Lgs nr. 204/2010, nei confronti di detentori di armi che non siano titolari di licenze di porto delle stesse, la Divisione PAS sta procedendo a verifiche volte ad accertare che i luoghi e la custodia siano idonei e che il detentore sia in possesso dei requisiti psicofisici richiesti dalla normativa in materia di detenzione armi.

Nel periodo di riferimento sono predisposti 60 controlli amministrativi presso esercizi pubblici, circoli privati, stabilimenti balneari e locali di pubblico spettacoli, procedendo alla sospensione del titolo di P.S. e contestuale chiusura di 4 esercizi pubblici ai sensi dell’art. 100 TULPS.

Nel 2022 si è registrato un considerevole aumento d’istanze di rilascio di passaporto provocando un ritardo nella consegna dei documenti; al fine di ridurre i tempi e garantire le partenze ai cittadini, si è provveduto ad organizzare n. 4 giornate di apertura straordinaria che hanno consentito il rilascio dei passaporti a quanti ne avevano fatto richiesta. Nel periodo in esame sono stati rilasciati 14.313 passaporti. Nei primi tre mesi del 2023 ne sono stati rilasciati già 7.000.

Nella provincia di Ravenna sono attualmente soggiornanti 36.711 cittadini extracomunitari. Nei 12 mesi trascorsi sono state ricevute 14.850 richieste di permesso di soggiorno e ne sono stati rilasciati 16.500, 820 gli stranieri richiedenti Asilo, nello stesso periodo l’Ufficio Immigrazione ha emesso 107 provvedimenti di espulsione di cui 32 decreti di espulsione con accompagnamento ai Centro di Permanenza per Rimpatri e 5 decreti di espulsione con accompagnamento alla frontiera.

Il variegato lavoro della Polizia di Stato si espande anche sul versante dell’Ordine Pubblico.

Nel 2022 la Provincia di Ravenna è stata interessata da una Tappa del Giro d’Italia, una Tappa della Adriatica Ionica Race, una tappa del 45° Giro d’Italia Under 23, dal passaggio della “Mille Miglia” e dalle due giornate organizzate in occasione del “Jova Beach party” che hanno visto impegnati più di 900 unità. Nei primi mesi dell’anno numerose sono state le manifestazioni a carattere sociale, politico ed eventi sportivi.

Si sono svolti svolte con cadenza settimanale, soprattutto nei primi mesi del 2022, diverse manifestazioni statiche e dinamiche indirizzate prevalentemente alla situazione concernente le somministrazioni vaccinali, all’obbligatorietà del c.d. “Green Pass”, alla perdita economica delle attività imprenditoriali delle associazioni di categoria. Durante il 2022 le Ordinanze del Questore sono state 1507, che hanno impiegato in Ordine Pubblico ben 13.331 uomini.

Il Questore, sottolineando il lusinghiero risultato dell’attività della Questura di Ravenna, auspica che grazie all’impegno delle donne e degli uomini della Polizia di Stato la strada intrapresa venga seguita anche in futuro.”

I dati della Questura

DELITTI COMMESSI IN TUTTA LA PROVINCIA 2021 2022 OMICIDI COLPOSI 17 29 Omicidio da incidente stradale 14 25 LESIONI COLPOSE 476 630 PERCOSSE 120 120 MINACCE 455 454 VIOLENZE SESSUALI 50 64 FURTI 5747 6.220 Furti in abitazione 1794 1.205 Furti in esercizi commerciali 463 630 RAPINE 114 118 ESTORSIONI 67 80 USURA 0 0 SEQUESTRI DI PERSONA 0 7 ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE 1 0 ASSOCIAZIONE DI TIPO MAFIOSO 0 0 TRUFFE E FRODI INFORMATICHE 1487 1.542 STUPEFACENTI 180 186 TOTALE DELITTI 14.088 14.791

DIVISIONE ANTICRIMINE PROVVEDIMENTI DELL’ AUTORITA’ 2022 Ammonimenti 22 di cui per stalking 11 di cui per violenza domestica 11 Avviso Orale 120 Fogli Di Via 88 Sorveglianza Speciale 2 DA.C.U.R. 34 di cui ex art. 10 d.l. 14/2017 (DASPO urbano 21 di cui ex art. 13 bis d.l. 14/2017 (Willy) 12 di cui ex art. 13 d.l. 14/2017 (spaccio all’interno o in prossimità di locali) 1 Persone indagate in stato di libertà 25 Informative Tribunale Minorenni 1 Informative al Giudice di Pace 67 Informative Proc. Rep. 0 Attività delegata dall’A.G. Tribunale Ordinario 117 Attività delegata dall’A.G. Tribunale Minorenni 31 Attività d’iniziativa P.G. 15 Interrogatorio delegato A.G. 6 Remissione/Accettazione Querela 4 Informative ex art.31 100

ATTIVITA’ DI POLIZIA GIUDIZIARIA SQUADRA MOBILE, UFFICI ANTICRIMINE E COMMISSARIATI DI FAENZA E LUGO 2022 Persone arrestate 68 Persone denunciate in stato di libertà 306 STUPEFACENTI SEQUESTRATI Marijuana 20,332 Kg+137 piante Hashish 23,526 Kg Cocaina 6,099 Kg. Eroina 1,6 gr. BENI SEQUESTRATI Denaro 113.895,00 €

IMMIGRAZIONE 2022 Stranieri regolarmente soggiornante 36711 Richiedenti Asilo: stranieri che hanno fatto richiesta di Asilo 820 Cittadinanze acquisite 761 Rigetti e revoche di permesso di soggiorno 100 Totale provvedimenti di espulsione ex art.13 e 14 Testo Unico 286/98 107 Di cui: Decreti di espulsione con accompagnamento ai CPR 32 Decreti di espulsione con accompagnamento alla frontiera 5 Decreti di espulsione con Ordine del Questore a lasciare il T.N. 53 Decreti di espulsione con misure alternative al trattenimento presso il CPR 12 Espulsioni intimate 7 Decreti di espulsioni di cittadini comunitari 0 Richieste di permesso di soggiorno 14.850 Permessi di soggiorno rilasciati 16.500

ATTIVITA’ DI POLIZIA AMMINISTRATIVA 2022 Autorizzazione all’esportazione di armi a scopo venatorio 1 Autorizzazione al trasporto di armi 4 Carte europee 92 Collezioni armi 16 Denunce di armi ricevute 218 Licenze di caccia 362 Licenze di armeria 2 Licenze di tiro al volo 368 Nulla osta acquisto armi 5 Passaporti rilasciati 14.313 Agenzie d’affari 0 Agenzie scommesse sportive 14 Video lotterie 1 Licenze materiali preziosi 14 Nulla osta idoneità al volo 20 Controlli ad esercizi pubblici 46 Sanzioni amministrative pecuniarie 1 Informazioni per licenze varie 1.334

POLIZIA FERROVIARIA DI RAVENNA E FAENZA 2022 Servizi di vigilanza alle Stazioni Ferroviarie 970 Pattuglie di scorta treni viaggiatori 201 Pattuglie linea Ferroviaria 109 Treni viaggiatori scortati 364 Persone arrestate 1 Persone arrestate in stato di libertà 41 Persone identificate 18.211 Infrazioni ferroviarie 16

POLIZIA POSTALE E DELLE COMUNICAZIONI 2022 Persone denunciate in stato di libertà 94 Persone arrestate 3 Denunce di reato acquisite 302 Deleghe A. G. 101 Perquisizioni locali/ personali/informatiche 10 Persone identificate 262 Attività didattica promozionale ed incontri formativi 20

SEZIONE POLIZIA STRADALE RAVENNA 2022 Pattuglia di vigilanza stradale 1253 Pattuglie di scorta 97 Persone denunciate in stato di libertà 59 Denunce di reato acquisite 17 Illeciti amm.vi accertati 117 Esercizi pubblici controllati 30 Persone arrestate 2 Persone controllate 7.451 Veicoli controllati 5.990 Infrazioni cds contestate 5.825 Soccorso prestato agli utenti 1.438 Incidenti stradali rilevati 215 Con esito mortale 4 Con feriti 82 Con solo danni 130