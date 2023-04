Nel comparto agroalimentare, e ovviamente non solo, le perduranti crescenti criticità climatiche impongono interventi per risparmiare e conservare l’acqua meteorica e di scioglimento della neve. Il Consorzio di bonifica della Romagna Occidentale è una realtà unica in Italia, che si distingue per la capacità di promuovere l’aggregazione delle aziende agricole in consorzi di scopo per la realizzazione di progetti per la costruzione di invasi, i cosiddetti “laghetti” artificiali, e reti distributive interaziendali in aree collinari e montane, facendo forza sul fatto che i corsi d’acqua sul territorio nel periodo invernale hanno una certa fluenza e quindi una portata che consente di riempire le strutture interaziendali realizzate.

Prendendo spunto da questo importante argomento, venerdì 14 aprile alle ore 18 a Riolo Terme (Sala polivalente ex chiesa S. Giovanni – Via G. Verdi), il Consorzio di bonifica in collaborazione con il FAT Agri di Riolo Terme, ha organizzato il convegno pubblico dal titolo “La realizzazione d’impianti irrigui nella vallata del Torrente Senio: un percorso tra sostenibilità ambientale e autonomia energetica”.

Sarà l’occasione per fare il punto sugli impianti realizzati nella vallata del Torrente Senio nei Comuni di Castel Bolognese, Riolo Terme, Brisighella e Casola Valsenio al servizio di oltre 200 aziende agricole, ma altresì per poter valutare le opere da programmare in futuro, anche in considerazione della presenza di relatori autorevoli.

Dopo i saluti di Federica Malavolti, Sindaca di Riolo Terme, e di Antonio Vincenzi, Presidente del Consorzio di bonifica della Romagna Occidentale, Cinzia Alessandrini, Responsabile dell’Osservatorio Clima della Regione Emilia-Romagna, illustrerà la situazione idrometeoclimatica attuale in Romagna e le proiezioni al 2021-2050. Seguirà l’intervento di Alberto Montanari, Professore Ordinario di Costruzioni Idrauliche ed Idrologia, Dipartimento DICAM dell’Università di Bologna, che parlerà di quali magre attendersi in Emilia-Romagna nel XXI Secolo. A spiegare il ruolo del Consorzio di bonifica della Romagna Occidentale nella progettazione, realizzazione e gestione di impianti irrigui interaziendali e impianti fotovoltaici galleggianti, ci saranno Gabriele Minardi, Lucia Bari e Francesco Fabbri. Della realizzazione di idranti per il prelievo di acqua a uso antincendio in aree collinari e montane ne parleranno, invece, Luca Manselli e Marco Venturi del Comandante Provinciale Vigili del Fuoco di Ravenna. Davide Viaggi, Professore Ordinario Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agro-Alimentari dell’Università di Bologna, interverrà sul valore economico degli impianti irrigui per l’agricoltura e il territorio. Le conclusioni del convegno sono affidate ad Alessio Mammi, Assessore all’Agricoltura e Agroalimentare, Caccia e Pesca della Regione Emilia-Romagna. Modera: Rossano Montuschi, Dirigente Area Distretto Montano del Consorzio di bonifica della Romagna Occidentale

Il convegno è organizzato nell’ambito della 14a edizione di AgriRiolo, la Fiera dell’Agricoltura in programma dal 14 al 16 aprile a Riolo Terme (RA).