La nuova Adriatica sarà più larga di 6m e avrà svincoli più sicuri | VIDEO

Presentati in commissione consiliare i progetti di riqualificazione dell’Adriatica e della Classicana. 125 milioni di euro l’investimento di Anas per la messa in sicurezza delle due tangenziali. L’allargamento delle statali dovrebbe iniziare nella prima parte del 2022, ma le reali tempistiche si conosceranno solo nei prossimi passaggi progettuali. Previsto inizialmente nel progetto anche l’eliminazione del semaforo all’incrocio fra via Canalazzo e la Romea.

Per quanto riguarda l’Adriatica i lavori riguarderanno il tratto tra il quadrifoglio con la Romea, ai piedi del ponte sulla Faentina, e lo svincolo per l’E45. 81 milioni di euro lo stanziamento complessivo. Gli altri 44 milioni di euro finanzieranno la messa in sicurezza dei 5 km che separano lo svincolo sull’Adriatica nei pressi di Classe e il porto. 20 milioni del Fondo sviluppo e coesione andranno a finanziare l’allargamento del ponte sui Fiumi Uniti.