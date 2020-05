Iniziati i lavori al nuovo Rifugio del Cane: a fine estate l’inaugurazione

Sono iniziati i lavori al nuovo Rifugio del Cane in via Plicca a Faenza. 50 mila euro l’investimento dell’associazione, reso possibile grazie alle numerose donazioni raccolte durante gli anni di attività. Sarà possibile ospitare 70 cani, oltre ad un transito dedicato ai gatti. La struttura servirà i comuni di Casola Valsenio, Castel Bolognese, Solarolo, Riolo Terme e Brisighella, mentre il canile comunale che sorge a fianco della nuova area rimarrà a servizio del territorio di Faenza. Nonostante il nuovo Rifugio del cane sia completamente autonomo, la vicinanza al canile comunale creerà nuove sinergie utili a elevare il benessere e la qualità di vita degli “ospiti” di entrambe le strutture, a cominciare dall’area sgambamento cani aperta al pubblico o agli ettari di terreno a disposizione per passeggiate. La creazione inoltre di box aggiuntivi permetterà il servizio di pensione a favore degli animali di tutta la cittadinanza.