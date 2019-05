Un operaio ha perso un braccio. Questo il gravissimo infortunio sul lavoro che si è verificato intorno alle ore 19,30 di giovedì 30 maggio a Faenza in un impianto di raffinazione di farina in via Pana. L’uomo rimasto coinvolto nell’episodio è un 59enne che si è trovato con una mano incastrata all’interno di un setaccio meccanico, che gli ha poi trascinato l’intero braccio fino a tranciarglielo.

I colleghi dell’operatore hanno immediatamente chiamato i soccorsi del 118, che hanno provveduto a trasportare l’infortunato al pronto soccorso dell’ospedale Bufalini di Cesena con codice di massima gravità. La prognosi è riservata ma il lavoratore non sembrerebbe in pericolo di vita, nonostante l’importante entità delle lesioni. Sull’infortunio sono intervenuti anche i Carabinieri e la Medicina del lavoro e sulla vicenda è stato informato anche il Pm di turno.