La Mernap Faenza continua la sua striscia vincente con un’altra prestazione di forza e carattere, superando il Teramo per 4-8 al Pala Acquaviva. La squadra allenata da mister Matteo Vespignani consolida così il primato in classifica salendo a quota 24 punti.

La lunga trasferta in quel di Teramo non è però iniziata nel migliore dei modi per i faentini che sono stati sorpresi dai padroni di casa. La sfida infatti si è aperta con una fiammata iniziale della formazione di mister Di Domenico, che al primo minuto sono passati in vantaggio con Compagnoni. Nonostante il gol, il Teramo non si è poi accontentato e ha allungato ulteriormente con una doppietta di Di Blasio tra il 2’ e il 3’ minuto, portandosi sul 3-0.

Sembrava l’inizio di una gara complicata per la Mernap, ma i faentini non si sono fatti intimorire, reagendo con grande determinazione. Ferrara ha aperto le danze al 7’, seguito da Di Maio un minuto dopo. La rimonta è stata quindi completata da Garbin al 10’, con il gol che ha riequilibrato il punteggio. Da quel momento, la Mernap ha preso il controllo della partita: Hassane ha firmato il sorpasso al 16’ e Lebbaraa ha chiuso il primo tempo con un gol al 19’, fissando il risultato sul 3-5.

Nella ripresa, ancora un acuto della Mernap che con Grelle ha fissato il risultato sul temporaneo 3-6. Il Teramo però ha tentato di rimettersi in carreggiata grazie al gol di D’Andrea un minuto dopo. Nel prosieguo però sono stati Matteuzzi e ancora Grelle, rispettivamente all’8′ e al 12′ a fissare il punteggio sul 4-8 chiudendo definitivamente le ostilità. Grazie a questo successo, la Mernap mantiene il comando della classifica a quota 24 punti, inseguita da Jesi e Corinaldo. Nel prossimo turno, in programma al Palacattani, i faentini incontreranno l’Eta Beta Fano.

Lisciani Teramo: Pavone, Di Clemente, Passamonti, Cavalli, D’Andrea, Lancia, Di Blasio, Compagnoni, Ferretti, Panella, Faye, Giuliani. All. Di Domenico.

Mernap Faenza: Pagliai, Ferrara, Garbin, Hassane, Kasimi, Di Maio, Grelle, Magliocca, Matteuzzi, El Oirraq, Lebbaraa, Delvecchio. All. Vespignani.

Marcatori:1’pt Compagnoni (T), 2’pt e 3’pt Di Blasio (T), 7’pt Ferrara (M), 8’pt Di Maio (M), 10’pt Garbin (M), 16’pt Hassane (M), 19’pt Lebbaraa (M), 1’st e 12’st Grelle (M), 2’st D’Andrea (T), 8’st Matteuzzi (M).

Ammoniti: Di Blasio (T), Compagnoni (T), Matteuzzi (M), Di Domenico (All. T)