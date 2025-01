Domenica il Benelli si trasformerà nel cuore pulsante della passione giallorossa, ospitando una sfida che promette spettacolo e intensità: Ravenna FC contro Pistoiese. Due squadre che, probabilmente, rappresentano il meglio di questa Serie D a livello di rosa, si affronteranno in un confronto diretto che può dire molto sulle sorti del girone. Entrambe le formazioni, dopo un avvio di campionato non brillantissimo, hanno trovato nuovo slancio grazie al cambio di allenatore. Oggi si presentano al match in grande forma, pronte a giocarsi tutto sul campo.

Il Ravenna arriva a questo appuntamento con il morale alto dopo aver agganciato la vetta della classifica, in coabitazione con Forlì e Tau Altopascio, grazie al pareggio strappato sul difficile campo del Tuttocuoio. Di fronte troverà una Pistoiese inarrestabile, che sta vivendo un momento magico con cinque vittorie consecutive e che, con i suoi cinque punti di distacco, punta a riaprire la corsa al titolo. Uno scontro al vertice che sarà un vero e proprio banco di prova per entrambe.

Non mancano le incognite in casa Ravenna, dove mister Marchionni dovrà fare i conti con qualche assenza pesante. Squalificato Lordkipanidze, centrocampista con un passato tra gli orange, e indisponibili per infortunio Amoabeng, Mereghetti e Drapelli. Tuttavia, c’è una buona notizia: Venturini, anche lui ex Pistoiese, sarà di nuovo arruolabile e pronto a dare il suo contributo. Dall’altra parte, i toscani potranno contare sull’esperienza del loro capitano Lorenzo Polvani, indimenticato protagonista della difesa giallorossa tre stagioni fa.

Ma questa partita non è solo una questione tecnica o tattica: è una sfida carica di significati. Le due squadre si ritrovano a fronteggiarsi in un clima di rivalità, acuita dagli eventi della scorsa stagione, quando l’esclusione della Pistoiese privò il Ravenna della possibilità di disputare uno spareggio promozione conquistato sul campo. Un episodio che ha aggiunto ulteriore pepe a una rivalità già accesa.

La cornice di pubblico attesa al Benelli sarà straordinaria, con il richiamo di una storia fatta di emozioni e legami che solo il calcio sa regalare. È l’occasione per gli appassionati giallorossi di stringersi intorno alla squadra e trasformare lo stadio in un’autentica bolgia, dimostrando cosa significa essere parte di questa grande famiglia. Una partita che promette di restare nei cuori di tutti e che potrebbe rappresentare un momento cruciale della stagione.