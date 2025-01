I Blacks ritornano alla vittoria al PalaCattani superando Lumezzane grazie ad un’ottima prestazione soprattutto difensiva. Nonostante alcuni alti e bassi avuti nei quaranta minuti, la squadra ha sempre mostrato lucidità e spirito combattivo, catturando più rimbalzi degli avversari e restando concentrata anche nei momenti più difficili. Da sottolineare anche la fluidità di gioco e le alte percentuali da tre punti con i 34 tiri presi che sono stati ben distribuiti, come le 14 triple realizzate. Un passo in avanti importante per la crescita del gruppo, pronto ad affrontare la difficile trasferta di domenica in casa di Treviglio Brianza, seconda della classe.

I Blacks partono a suon di tiri da tre, realizzandone ben quattro nel 14-8 iniziale, poi la mira viene meno, aumentano le palle perse e Lumezzane ne approfitta, trovando canestri ben costruiti. Gli ospiti toccano il 33-23 trascinati da Baldini, ma i Raggisolaris rispondono subito all’allungo, passando a comandare all’intervallo 41-39 grazie al tiro da tre segnato da Cavallero allo scadere del primo tempo.

Dopo la pausa, Faenza si prende in mano l’inerzia costruendo buone trame offensive che le permettono di toccare la doppia cifra e bloccando con la difesa aggressiva gli avversari. La tripla di Vico regala il 66-52 poi arriva un calo e Lumezzane torno sotto fino al -2 (66-68) grazie a 8 punti di Tandia. Poggi con una penetrazione suona la carica per il rush finale e i Blacks rialzando subito la testa. Bastano infatti poche azioni per ritornare sopra di dieci punti (78-68), un vantaggio gestito nel finale. A far calare il sipario è Calbini, firmando in contropiede l’81-75.

Blacks Faenza – LuxArm Lumezzane 81-75 (19-21; 41-39; 60-49)

BLACKS FAENZA: Ndiaye, Poletti 20, Calbini 13, Vico 8, Poggi 7, Sirri ne, Magagnoli, Ammannato 3, Cavallero 13, Garavini ne, Fragonara 17. All.: Garelli

LUXARM LUMEZZANE: Minoli 14, Tandia 10, Tomasini ne, Brescianini 8, Varaschin 8, Mbacke ne, Di Meco 7, Deminicis, Vitols 9, Baldini 19. All.: Nunzii

Arbitri: Esposito – Renna

Note. Tiri da 2: Faenza: 14/35, Lumezzane: 19/31; tiri da tre: Faenza: 14/34, Lumezzane: 8/26; tiri liberi: Faenza: 11/17, Lumezzane: 13/13; Rimbalzi totali: Faenza: 45, Lumezzane: 28

Uscito per falli: Vico. Espulso Nunzi al 38’ per doppio tecnico per proteste