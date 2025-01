La Mernap Faenza supera il Recanati in una partita emozionante e ricca di colpi di scena, terminata con il punteggio di 4-3. La sfida, disputata in un clima di grande intensità, ha visto la squadra allenata da mister Matteo Vespignani imporsi sugli avversari marchigiani grazie ai guizzi decisivi di Grelle, autore di una doppietta. Con questa vittoria, la Mernap si consolida al primo posto della classifica

La partita inizia con un ritmo importante. Dopo appena due minuti, Grelle porta in vantaggio i rossoneri battendo l’estremo difensore recanatese. Al 3’ è Garbin a raddoppiare per i padroni di casa. Il Recanati però reagisce e accorcia le distanze al 9’ grazie a Carnevali. Il primo tempo si chiude quindi sul 2-1 per i padroni di casa, con entrambe le squadre che mantengono alta l’intensità e si rendono pericolose in più occasioni.

Nella seconda frazione è ancora la Mernap Faenza a riprendere con la stessa aggressività e al 6’ Hassane segna il gol del 3-1. La squadra ospite, guidata da Cafu, però non si arrende e trova il 3-2 al 17’ firmato da Rossi. Un minuto dopo è ancora il Recanati ad esultare perchè Cassisi firma il pareggio riaccendendo le speranze del Recanati. La gioia degli ospiti però dura poco: al 19’ è infatti ancora Grelle a realizzare il gol che che vale il 4-3 finale, e i tre punti in palio con cui la Mernap si ritrova solitaria in vetta alla graduatoria.

Mernap Faenza: Pagliai, Garbin, Ferrara, Lebbaraa, Hassane, El Oirraq, Magliocca, Grelle, Kasimi, Di Maio, Matteuzzi, Delvecchio. All. Vespignani

Recanati: Bellagamba, Morresi, Rossi, Maione, Montesi, Cassisi, Carnevali, Trischitta, Sbacco, Zacheo, Gonzalez, Montironi. All. Cafu

Marcatori: 2’pt e 19’st Grelle (M), 3’pt Garbin (M), 9’pt Carnevali (R), 6’st Hassane (M), 17’st Rossi (R), 18’st Cassisi (R).

Ammoniti: Lebbaraa, Garbin, Di Maio, Magliocca (M), Gonzalez (R).