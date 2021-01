Il Presidente Alecs Bianchi ed il Consigliere Regionale Marco Mastacchi di Rete Civica stigmatizzano la reazione scomposta del Sindaco di Ravenna Michele De Pascale contro la lista civica La Pigna e la Capogruppo in Comune Veronica Verlicchi.

Non si capisce come mail il sindaco de Pascale ritiene un attacco personale un legittimo atto amministrativo come quello svolto dalla Consigliera Verlicchi.

Ogni buon amministratore che si rispetti una volta venuto a conoscenza di fatti che potrebbero comportare un illecito è tenuto a comunicarlo agli organi competenti.

Se così non fosse, e quanto emerso risultasse vero, sarebbe anche lui responsabile di quanto accaduto.

Rete Civica ritiene che il comportamento della Consigliera Verlicchi sia stato corretto sia dal punto di vista formale che sostanziale.

Siamo certi che il Sindaco De Pascale saprà dimostrare la sua totale estraneità a quanto emerso dalle carte consegnate alla corte dei conti.