«Non solo Commercianti Indipendenti Associati è interessata all’area di via Trieste dove ha sede la C.M.C. di Ravenna, ma la nostra cooperativa ha già pronto un progetto urbanistico ambizioso per la riqualificazione della Darsena, di levatura nazionale se non oltre. Il nostro progetto mette in connessione le due aree principali della zona, quella del “Sigarone” e quella della C.M.C., con l’obiettivo di promuovere lo sviluppo commerciale e residenziale in un’ottica sostenibile, ma anche di incentivare una forte presenza di servizi di pubblica utilità per tutta la cittadinanza. Crediamo si tratti di un’opportunità rilevante per un territorio così importante come quello ravennate, anche a fronte di importanti interventi pubblici. Il nostro progetto, infatti, si pone l’obiettivo di costituire il motore trainante per lo sviluppo della nuova Darsena, diventando di fatto una nuova ribalta per lla città di Ravenna».

Così dichiara Luca Panzavolta, amministratore delegato della cooperativa Commercianti Indipendenti Associati, in relazione alle notizie apparse sulla stampa riguardo alla procedura competitiva per la vendita e lo sviluppo dell’area CMC nella darsena di Ravenna.