Prosegue la consegna dei riconoscimenti del Premio Confesercenti, giunto alla sua terza edizione: la Libreria Moby Dick di Faenza si aggiudica il Premio per la categoria “Imprenditoria femminile”.

La Giuria qualificata ha visionato le candidature ed il materiale video pubblicato nei mesi scorsi sui canali social dell’associazione ed ha valutato l’esperienza della Libreria Moby Dick come una eccellenza nell’ambito dell’imprenditoria femminile.

Nata nel 1986 in centro storico a Faenza e collocata negli stessi locali, la Libreria Moby Dick dal 2010 ha una gestione tutta al femminile, da quanto Evelina Pifferi e Chiara Menghetti hanno rilevato l’attività, dopo una lunga esperienza come dipendenti: lo staff attuale è arricchito da altre collaboratrici, un’azienda 100% donna.

La storica libreria è un punto di riferimento e di aggregazione per la città: oltre ad offrire un vasto catalogo di narrativa per adulti e ragazzi che spazia tutti i generi letterari, ci sono sezioni dedicate alla letteratura di viaggio e alle mappe, all’arte e al fumetto e periodicamente vengono calendarizzate presentazioni, eventi e laboratori, in collaborazione con tante realtà culturali del territorio.