Oggi, si conclude la Settimana europea della mobilità sostenibile con il “Bike to work day”, giornata di sensibilizzazione all’uso della bicicletta per recarsi al lavoro. Per l’occasione la Fiab Ravenna auspica di coinvolgere un numero sempre maggiore di enti, aziende, persone e associazioni per incentivare alla mobilità sostenibile. Scegliere la bicicletta come mezzo di trasporto significa infatti provare a cambiare in meglio il nostro modo di muoverci e di vivere lo spazio in cui viviamo. E praticare il ‘Bike to work’, cioè usare la bici per recarsi al lavoro o a scuola, fa scoprire i benefici fisici, psicologici ed economici derivati dall’uso della bicicletta.

L’auspicio di Fiab Ravenna è di giungere quanto prima, anche nella nostra città, al riconoscimento ai lavoratori di incentivi per chi utilizza la bici per recarsi al lavoro, al fine di ridurre l’uso dei mezzi privati per gli spostamenti medio-brevi, quotidiani, per raggiungere il posto di lavoro. Inoltre la Fiab auspica che venga incentivato l’uso della bici anche nelle scuole, con premi, da parte degli enti pubblici, agli istituti che promuovono iniziative in tal senso. Fiab Ravenna è a disposizione per illustrare alle Amministrazioni pubbliche, ai mobility manager aziendali e ai lavoratori i vantaggi di questa buona abitudine. Un’occasione in tal senso sarà lo stand che la Fiab ha allestito ai Giardini Speyer, nell’ambito della “Farini Social Week”.