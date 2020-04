Lo hanno annunciato su Facebook e sul proprio sito internet. Il ragionamento è in una fase avanzata. I problemi non mancano, in particolare i costi, ma la volontà sembra esserci: trasformare il noto locale da ballo in un cinema drive-in in attesa che passi l’emergenza sanitaria. D’altronde le discoteche saranno chiuse a lungo, saranno con ogni probabilità gli ultimi locali a poter tornare ad aprire, e così in molti stanno pensando come reinventare l’attività:

“Da un paio di settimane, tra un indiethon e altro, guardando a quello che si muove nel mondo, ci siamo imbattuti nella notizia della “nuova vita” oltre oceano dei drive-in” scrivono i gestori del locale, allettati dall’idea

“Il parcheggio grande ce l’abbiamo, anzi ne abbiamo 3, potremmo farci 3 sale. Bravi tecnici a spasso ne conosciamo parecchi e con loro ci stiamo confrontando sulle attrezzature da utilizzare. Un palco dove ospitare qualche artista o band tra un film e l’altro lo potremmo montare in una giornata di lavoro. Abbiamo anche un chiosco della piadina all’interno del nostro locale, nel quale potremmo preparare piade, hamburger, hot-dog, magari in collaborazione con qualche attività del posto. In magazzino ci sono scorte profusione. La macchina del pop corn e dello zucchero filato le abbiamo sempre avute. Personale disponibile dovrebbe essercene a volontà…e anche qualche ragazza per le consegne di food&drink tra le macchine in bicicletta (con i pattini sul terriccio la vedo dura). Amici e gestori di cinema con cui chiedere qualche consulenza tecnica ne conosciamo fortunatamente e ci stiamo confrontando. Ora non ci rimane che approfondire un piano economico che sia sopportabile, almeno sopra lo zero, non ci interessa più di tanto fare vero business in questo momento, non è il nostro settore, sarebbe un ripiego temporaneo per dare un servizio e tenerci attivi. Ma diciamoci la verità, le prime proiezioni di costi non sono troppo ottimistiche…sembra costosina la “baracca”..però se qualcuno ci vuol dare una mano e ha idee buone su come rendere sostenibile questa iniziativa, noi il nostro parcheggio e la buona volontà ce la mettiamo, SEMPRE Intanto pensiamo anche ad altro…mica possiamo passare la giornata a pettinare le bambole” questo il messaggio apparso sul sito e sul social network