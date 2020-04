Un centinaio di persone coinvolte, tra referenti e membri dei gruppi, più di cinquanta iscrizioni ricevute, venticinque progetti completi e ammissibili alla seconda fase. Si sono chiuse con questi numeri le iscrizioni alla terza edizione di Coopstartup Romagna, il bando promosso da Legacoop Romagna, Coopfond e Coop Alleanza 3.0 che mette in palio 48mila euro per coloro che vogliono cimentarsi con la creazione di una impresa cooperativa a Ravenna, Forlì e Rimini.

«Sono numeri che ci stupiscono positivamente – spiega il responsabile del progetto, Emiliano Galanti – a dimostrazione che anche durante l’emergenza coronavirus molte persone hanno deciso di sperimentare e mettersi alla prova con idee imprenditoriali innovative, rivolte all’introduzione e alla diffusione di innovazioni tecnologiche, organizzative.

Entro il 20 maggio la giuria analizzerà tutti i progetti e ne selezionerà dieci che entro giugno saranno chiamati a partecipare a tre giornate di formazione intensiva a distanza sui temi della gestione di impresa cooperativa. Il 18 luglio è la data in cui i gruppi dovranno consegnare i business plan. A fine agosto le valutazioni finali, mentre a settembre verranno comunicati i progetti vincitori (fino a 4), ognuno dei quali si aggiudicherà un premio di dodicimila euro in denaro e un pacchetto di servizi gratuiti e accompagnamento per 36 mesi per avviare la propria attività.

Tutti gli iscritti al bando hanno potuto partecipare a una formazione gratuita in e-learning per facilitare l’acquisizione delle conoscenze e competenze di base per la creazione di startup cooperative.