Ha riaperto a Faenza il museo dedicato alla Seconda Guerra Mondiale e alla Shoah

Ha riaperto durante questi giorni di ripresa degli eventi in centro storico, il Museo della Seconda Guerra Mondiale e della Shoah di Faenza, una realtà ideata dall’associazione Argylls Romagna Group, inaugurata a dicembre 2019, il 17, in occasione della liberazione di Faenza in via Castellani 25, nell’ex Casa del Popolo. Pochi mesi dopo purtroppo la pandemia ha fatto chiudere il nuovo centro culturale, che oggi è tornato a riaprire offrendo ai visitatori un’esperienza immersiva all’interno della realtà del conflitto bellico: l’impegno delle truppe straniere nella liberazione dei territori romagnoli, il rapporto con i partigiani, la campagna in Russia e la ritirata dell’esercito italiano, la tragedia delle persecuzioni razziali e della Shoah. Il museo sarà quindi di nuovo aperto martedì, in occasione dei nuovi eventi in centro, mentre i volontari sono al lavoro per tornare ad organizzare eventi e collaborazioni che la pandemia ha fermato.