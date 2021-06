Tragedia a Castel Bolognese nella mattinata di lunedì: un uomo ha perso la vita in un incidente stradale in via Emilia Ponente, all’altezza del civico 193.

L’episodio è avvenuto attorno alle 11,30. A perdere la vita è stato un uomo classe 1942 di Castel Bolognese in sella a una bicicletta che, per causa in corso di accertamento, è entrato in collisione all’altezza del distributore tra l’incrocio con la strada provinciale Casolana e via Alberazzo con un mezzo pesante che viaggiava lungo la Statale che procedeva in direzione di Imola.

Il traffico dei veicoli lungo la Statale è stato deviato sulla viabilità laterale per circa 90 minuti per permettere le operazioni del personale di soccorso e i rilievi di legge.