Max Angioni, Giuseppe Giacobazzi, Paolo Cevoli e Duilio Pizzocchi ai Faenza per due spettacoli gratuiti. Max Angioni salirà sul palco di Piazza del Popolo il 30 luglio, durante i Martedì d’Estate. Il trio Giacobazzi, Cevoli, Pizzocchi sarà invece protagonista il giorno successivo, mercoledì 31 luglio.

Max Angioni porterà a Faenza il suo nuovo spettacolo “Anche Meno”: un poco più che trentenne, figlio unico, che ha costruito un mondo immaginifico attraverso cui filtra i piccoli avvenimenti quotidiani e le grandi domande esistenziali, e reinterpreta in modo surreale tutto quello che gli passa per la testa: dai ricordi delle prime volte, all’incredulità per le grandi conquiste, alle domande più curiose e originali sulla storia e il senso della vita. “Anche meno” viene da dire.

Giuseppe Giacobazzi e Paolo Cevoli, invece, metteranno in scena uno spettacolo fatto dei loro cavalli di battaglia, di interazioni tra loro e momenti di autentica improvvisazione, aiutati dalla comicità tutta emiliana di Duilio Pizzocchi, amico, autore e mentore. Sul palco si alterneranno i monologhi di Giacobazzi, i personaggi che hanno reso celebre Paolo Cevoli a Zelig, i racconti e i personaggi storici di Duilio Pizzocchi, uno spettacolo dal ritmo serrato.

Entrambe le serata sono targate Faenza Ridens, costola di Ridens Produzioni. Per le due date, i biglietti sono in vendita su TicketOne.