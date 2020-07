Decimo posto per Daniil Kvyat nel Gran Premio di Stiria corso sempre sul circuito austriaco Red Bull Ring che aveva già ospitato la prima gara della stagione 2020 del Mondiale di Formula 1. Il pilota russo dell’Alpha Tauri ha così portato a casa un punto al termine di un difficile weekend.

Meglio era andata in prova a Pierre Gasly che però ha visto la gara rovinata da un contatto con Daniel Ricciardo e ha tagliato il traguardo in quindicesima posizione.

Jody Eddington, Technical Director della squadra, fa autocritica al termine della corsa:

““Chiudiamo il weekend con una decima posizione ma, ad essere onesti, oggi le nostre vetture non hanno avuto il ritmo di gara e non siamo stati competitivi come avremmo dovuto. All’inizio della gara, l’auto di Pierre ha subito un colpo al retrotreno, all’altezza della posteriore destra, e sembravano esserci dei danni sui quali indagheremo. Dany ha avuto una gara più pulita e ha lavorato duramente per tagliare il traguardo in decima posizione, senza fare errori. Dovremmo essere contenti di aver chiuso in zona punti, ma nel complesso ci aspettavamo di più dal nostro pacchetto: faremo un’analisi dettagliata per comprendere tutti i fattori alla base delle prestazioni odierne, così da affrontare i punti cruciali in vista della prossima gara”.