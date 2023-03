Sono critiche le condizioni di un giovane di 28 anni, investito nella mattinata di lunedì, in via Granarolo. L’incidente è avvenuto intorno alle 5.30 all’altezza del Cinedream. Il ragazzo non è chiaro se fosse in sella alla sua bicicletta o se stesse camminando portando a mano il veicolo. Un’auto, una Mecedes Classe B, che stava viaggiando in direzione del centro città, guidata da un uomo, lo ha tamponato e travolto.

È stato lo stesso automobilista a chiamare i soccorsi. Sul posto si sono precipitati l’ambulanza e l’automedica del 118, oltre ad una pattuglia della Polizia di Faenza e una volante dei Carabinieri.

Il 28enne è stato trasportato all’ospedale Bufalini di Cesena con il codice di massima gravità. L’automobilista è stato sottoposto ad etilometro e ad esami tossicologici come da prassi.