Palazzina 13, cambia l’organizzazione dopo i tanti disagi segnalati dai cittadini in questi mesi invernali e portate in consiglio comunale dal capogruppo di Italia Viva Alessio Grillini: lunghe file all’esterno della palazzina, all’aperto, nonostante il freddo e il maltempo e diffuso malcostume nel non rispettare le code.

Nella sua interrogazione Grillini aveva chiesto se era “possibile approntare esternamente il distributore di numeri, il display per le chiamate, ed una tettoia con sedie.”

È arrivata in questi giorni la risposta dell’azienda sanitaria che ha effettuato alcune modifiche all’organizzazione logistica della Palazzina 13.

Davanti all’ingresso dell’edificio sono state approntate delle sedie e un tendone in modo tale che le persone in attesa possano aspettare il loro turno di entrata al riparo; è stata inoltre installata una chiocciola per la distribuzione dei numeri per rispettare l’ordine di arrivo: in tal modo si provvederà alla chiamata in base alla disponibilità della capienza della sala di attesa del “Cup”.

Per quanto riguarda l’accesso agli ambulatori presenti in Palazzina, continuerà ad avvenire in base all’orario di appuntamento e quindi con modalità totalmente indipendente dal flusso del Cup. Al riguardo è stata installata apposita cartellonistica dedicata al fine di agevolare l’accesso alle diverse prestazioni sanitarie/amministrative da parte degli utenti che affluiscono alla sede in questione.

Il Coordinatore dello Sportello Unico ha inviato agli operatori una comunicazione dove li invita a sorvegliare costantemente l’afflusso degli utenti nella sala d’aspetto, in modo da garantire il rispetto delle misure di sicurezza previste dalla normativa vigente in tale periodo di emergenza, in collaborazione con lo steward addetto alla sorveglianza dell’ingresso della palazzina di cui trattasi.

Da ultimo, per quanto concerne la possibilità di approntare esternamente il distributore di numeri e il display per le chiamate, sentito l’Ufficio Tecnico di riferimento, sussistono problemi di carattere tecnico dovuto all’esposizione del tabellone elettronico alle intemperie, o anche solo all’umidità, che causerebbe il malfunzionamento del tabellone stesso.

L’Ausl inoltre ricorda che :

“per agevolare il cittadino ed evitare di recarsi in Palazzina 13, relativamente ad alcune attività dello Sportello Unico, quali la scelta del medico, la registrazione delle esenzioni e duplicato TS, sono stati implementati i seguenti percorsi:

1) possibilità di accedere allo sportello previo appuntamento telefonico contattando il numero 0546 601224;

2) invio della richiesta tramite e-mail a sportellounico.fa@auslromagna.it;

3) cambio MMG e registrazione esenzione tramite FSE.

4) relativamente alla richiesta di duplicato TS è possibile procedere alla richiesta online tramite portale Sistema Tessera Sanitaria.

Per quanto riguarda la prenotazione CUP (compresi i vaccini) è possibile effettuarla tramite:

• Cuptel chiamando l’ 800 002 255;

• FarmaCup del territorio;

Fascicolo Sanitario Elettronico per le prestazioni previste”.

L’accesso agli sportelli è notevolmente aumentato in questi mesi, sia in presenza che per via telefonica che telematica. Gli utenti infatti contattano lo Sportello Unico per avere informazioni sui vaccini e per l’ottenimento del greenpass (per esempio: l’iscrizione anche per pochi giorni al SSN sempre finalizzato all’ottenimento della carta verde, richiesta di STP da parte di cittadini stranieri non regolari per poter ottenere la vaccinazione COVID, ecc) e gli operatori di contro sono impegnati straordinariamente anche nella copertura del supporto amministrativo ai Centri Vaccinali a seguito dell’aumento dei numeri dei contagi e della richiesta di vaccinazioni.