200 euro di multa all’Erika Lvezzola da parte del Giudice Sportivo al termine della partita di calcio contro la Pro Loco Reda, valevole per il campionato di calcio di Terza Categoria.

La sanzione arriva per via di un grave insulto razzista arrivato dalla tribuna dei sostenitori del Lavezzola. Il giudice, nella sua nota, sottolinea come “per gran parte della partita” siano piovuti “pesanti insulti nei confronti del direttore di gara”. Gli stessi tifosi, al termine dell’incontro, sono stati invece uditi rivolgersi ad un calciatore del Reda. La frase incriminata sarebbe, secondo alcune ricostruzioni, “Vai a mangiare le banane”.