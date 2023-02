Torna il Carnevale a Ravenna: sfilate il 12 e il 19 febbraio

Finalmente Ravenna celebrerà nuovamente il Carnevale. Dopo le ultime due edizioni annullate a causa della pandemia, i carri allegorici del Carnevale dei Ragazzi torneranno a sfilare per via di Roma il 12 febbraio e a Marina di Ravenna il 19 febbraio. Non tutte le parrocchie sono però riuscite a riorganizzarsi per partecipare alla sfilata. Saranno 7 i carri e 9 le comunità parrocchiali che parteciperanno alla festa. Tutte le altre realtà della diocesi, comunque, aiuteranno nella preparazione e nella vendita dei biglietti della lotteria, come ogni anno ideata per beneficenza.

Non mancheranno le novità: un concorso fotografico dedicato a Giorgio Re, anima del carnevale ravennate, e una serata a Palazzo Rasponi il 16 febbraio.