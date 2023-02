Segnalazione di furti in questi giorni nella zona fra Russi e Ravenna. L’altra notte, infatti, a Russi, in via Calderana, una banda di ladri è entrata in un capannone di un’azienda rubato il gasolio normalmente utilizzato per i trattori. 2 i quintali sottratti alla ditta, ai quali vanno aggiunti altri 100 litri di gasolio industriale.

Nella notte fra giovedì e venerdì, invece, a subire un furto è stato un salone di bellezza in via Galilei, dove i ladri sono entrati forzando la porta d’ingresso rubando phon, piastre e altri utensili di alta gamma. Il furto è stato scoperto stamani, all’apertura del negozio.

Su entrambi gli episodi indagano i carabinieri.